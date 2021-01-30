Пользователи сообщают о сбое в работе МТС

В работе сотового оператора МТС произошел глобальный сбой. На это жалуются пользователи по всей России.

Из данных, размещенных на сайте Downdetector, следует, что больше всего сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.

Пользователи заявляют о проблемах не только с мобильной связью, но также и с мобильным, и с широкополосным интернетом. Отмечается, что жалобы появились после 11:00 по московскому времени.