Пользователи сообщают о сбое в работе МТС
Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.
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В работе сотового оператора МТС произошел глобальный сбой. На это жалуются пользователи по всей России.
Из данных, размещенных на сайте Downdetector, следует, что больше всего сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.
Пользователи заявляют о проблемах не только с мобильной связью, но также и с мобильным, и с широкополосным интернетом. Отмечается, что жалобы появились после 11:00 по московскому времени.