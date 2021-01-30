Врач рассказал о двух сценариях реакции организма на повторное заражение COVID-19

При повторном заражении коронавирусом реакция организма может быть разной, предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он рассказал, что тяжесть течения заболевания будет зависеть от наличия антител.

«После перенесения инфекции в организме человека есть антитела в крови и клетки памяти, отвечающие за синтез антител. Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела (3–6 месяцев после болезни), то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», - написал врач на своей странице в Instagram.

Если же антител у человека практически не осталось, то организму потребуется время, чтобы распознать вирус. Но и в этом случае болезнь, скорее всего, будет протекать легко, поскольку антитела появятся быстрее, чем в первый раз.

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