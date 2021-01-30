Названа предварительная причина пожара на северо-западе Москвы
Пожару присвоен третий ранг сложности, происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов.
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Причиной крупного пожара на северо-западе Москвы в промзоне в Тушино стало возгорание топливозаправщика. Об этом сообщили в МЧС.
Пожару присвоен третий ранг сложности. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов.
Сообщается, что к тушению привлекли авиацию. Пожар происходит на Туристкой улице. Как сообщает ТАСС, из-за высокой температуры и взрывов экстренные службы не могут подобраться к очагу возгорания.