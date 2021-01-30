Синоптик рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе

После длительной оттепели погода постепенно возвращается к климатической норме. На предстоящей рабочей неделе ожидаются морозы, снег, а к выходным выглянет долгожданное солнце. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«После достаточно длительной оттепели, которая господствовала над столичным регионом с прошлых выходных, погода постепенно начинает возвращаться на зимние рельсы. Уже завтра, в воскресенье, столицу ждет достаточно сильный снегопад. Мы окажемся под влиянием очередного южного циклона», - рассказал синоптик.

Он добавил, что в последний день января будет облачно и довольно ветрено. Высота снежного покрова в столице увеличится на 5 – 8 сантиметров.

«Температурный фон пока выше нормы, в дневные часы столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 4 градусов», - рассказал Михаил Леус.

В первый день последнего зимнего месяца морозы начнут усиливаться. В середине недели – во вторник, среду и четверг, - пройдет небольшой снег. К выходным дневные температуры будут колебаться около отметки в минус 10 градусов.

«В выходные, что может не радовать, в столице будет проглядывать долгожданное солнце. Температуры к концу недели вернуться к показателям климатической нормы первой недели февраля», - рассказал Леус.

Ранее синоптики сообщили, что жителей Центрального федерального округа в начале февраля ждут морозы. В дневное время столбики термометров будут опускаться до минус 14 градусов, в ночное время - до минус 7 днем, что примерно соответствует климатической норме.