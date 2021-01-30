СМИ: из-за пожара на северо-западе Москвы взрываются газовые баллоны
По предварительным данным, возгорание произошло на промышленном объекте на Туристской улице. Пожару присвоен третий ранг сложности.
© Видео: Газета Покровское-Стрешнево, "Вконтакте" © Фото: СЗАО в ТУШИНО Митино Строгино Куркино, VK
На северо-западе Москвы произошел пожар. Фото и видео случившегося публикуют в социальных сетях.
На кадрах виден огонь и то, как в небо поднимается густой черный дым. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы газовых баллонов.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло на промышленном объекте на Туристской улице. Пожару присвоен третий ранг сложности.