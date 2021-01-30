Биржевые индексы в США рухнули на 2%

Биржевые индексы США потеряли 2% на опасениях волатильности. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, промышленный индекс DJIA снизился на 2,03%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,93%, а индекс технологических компаний NASDAQ потерял ровно на 2%, пишет РИА Новости.

Негативный тренд резко усилился к моменту закрытия торгов. Турбулентность, по мнению аналитиков, вызвана аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и консолей Gamestop и сети кинотеатров AMC Entertainment.