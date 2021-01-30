Иран подписал с Россией договор по вакцине «Спутник V»

Власти Ирана подписали с Россией договор по вакцине «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джамали.

Как передает агентство IRNA, в рамках договоренностей с РФПИ первая партия препарата будет направлена в Иран до 4 февраля. Также сообщается, что в течение 10 дней Москву посетит делегация иранского Минздрава. Стороны обсудят вопрос о совместном производстве препарата на территории исламской республики.

Российскую вакцину Иран зарегистрировал во вторник, 26 января. А накануне прививочная кампания с использованием «Спутника V» стартовала в Боливии.