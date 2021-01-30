Укусы насекомых и медуз: врач рассказала о необычных способах использования банана

Бананы являются источником триптофана – аминокислоты, из которой образуется так называемый «гормон счастья» серотонин. Но чрезмерное употребление бананов может способствовать развитию приступа мигрени. Об этом рассказала «Звезде» терапевт, диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

«Бананы, сыр, сыр с плесенью, шоколад – это все источники триптофана, предшественники серотонина. И они могут способствовать развитию приступа у человека, склонного к мигреням», - сообщила врач.

Она добавила, что полностью из своего рациона стоит исключить бананы людям с ожирением или склонным к набору лишнего веса. По словам Анны Белоусовой, бананы также могут спровоцировать запоры.

«В плодах содержится много калия, поэтому при чрезмерном употреблении бананов может возникнуть солевой дисбаланс. И об этом надо помнить сердечникам. Естественно, калий полезен для организма, но гиперкалиемия может вызвать понижение давление. Также не стоит увлекаться бананами людям с патологией почек», - пояснила терапевт.

Она прокомментировала многолетний миф о том, что бананы из-за присутствия в них бета-каротина могут якобы вызывать рак. Белоусова напомнила, что бета-каротин присутствует в бананах в мизерных количествах. Она добавила, что были исследования по поводу бета-каротина. В результате выяснилось, что добавки, в которых содержатся высокие дозы бета-каротина, могут повысить риск развития рака у курильщиков.

Терапевт также рассказала о необычных способах использования банана.

«Если обратной стороной шкурки потереть место укуса комара или другого насекомого, то это место перестает чесаться», - рассказала Анна Белоусова.

Врач добавила, что этот метод помогает и при укусе осы, если в коже не осталось жала, и даже при ожоге медузой. Оказывается обратной стороной шкурки можно чистить кожаную обувь, при этом кожура не только чистит, но и защищает изделие, добавила эксперт.