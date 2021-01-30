В Краснодаре спасли провалившихся под лед школьников

В Краснодаре едва не погибли двое подростков. Перед уроками они пошли гулять на местное озеро и провалились под лед.

«В ходе проверки установлено, что трое подростков в возрасте 12-13 лет учатся в одной из школ во вторую смену и перед уроками решили прогуляться у озера, после чего двое из них вышли на лед, один остался на берегу», - рассказал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Все могло бы закончиться трагически, если бы не находчивость и смелость двух мужчин. Они, увидев, что дети в беде, немедленно бросились их спасать. Это было не просто - тонкий лед ломался, и они тоже оказались в воде.

В итоге им на помощь подоспели другие люди, и подростков все-таки удалось вытащить. Спасенных детей отвели в ближайшее кафе. Затем их передали родителям.