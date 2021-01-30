Правительство РФ проиндексировало федеральные социальные пособия

Правительство РФ с 1 февраля увеличивает на 4,9% размер ряда социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр

Михаил Мишустин.

«Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что индексация коснется и пособий, которые положены семьям с детьми. Речь идет о единовременной выплате при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

В правительстве напомнили, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля. Размер индексации рассчитывается исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что с 1 февраля увеличивается входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг, стоимость которого вырастет до 1 211,66 рубля в месяц. Также увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если тот не работал. Выплата будет составлять 6 424,98 рубля.