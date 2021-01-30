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Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи коронавируса

Иван Линдеманн
11:30 30.01.2021
Цель специалистов - выяснить происхождение инфекции.
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи коронавируса
© Фото: Peng Ziyang, XinHua, Globallookpress
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Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайскую провинцию Ухань для выяснение происхождения коронавируса. Там специалисты посетили больницу, где лечили первых зараженных пациентов.

«Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии», - написала участница делегации Марион Купманс в Twitter.

В Ухань эксперты прибыли еще 14 января, но были помещены на двухнедельный карантин. В настоящее время, как рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, специалисты работают с китайской стороной и выясняют происхождение вируса.

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен SARS-CoV-2. К настоящему момент инфекция обнаружена у более чем 102 миллионов человек по всему миру. За период пандемии свыше 2,2 миллиона пациентов скончались.

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