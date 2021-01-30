Москвичей предупредили о холодной погоде в выходные

В субботу и в воскресенье в дневное время температура воздуха в Москве опустится до значений два-три градуса со знаком минус, однако из-за снега и влажности жителям столицы будет казаться, что в городе значительно холоднее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

«На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как минус два - минус три, а как минус 10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Метеоролог добавил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«В выходные дни я бы слово "похолодание" не использовал, на наших прогностических картах аномалии +8 градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы», - подчеркнул он.

Также, по словам Вильфанда, к понедельнику высота снега в Москве увеличится на 7-12 сантиметров. Больше всего осадков выпадет в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 01:00 воскресенья. Причина - гололедица и ледяные дожди.