Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России за сутки выявили 19 032 новых случая COVID-19

Анна Назайкина
11:15 30.01.2021
У 10,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 19 032 новых случая COVID-19
© Фото: Globallookpress
Читайте нас на:

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 19 032 человек в 85 регионах, причем у 10,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-10 за сутки удалось 24 502 россиянам, скончались - 512.

По количеству заболевших за сутки лидирует Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа в городе выявлено 2 512 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Москва, где обнаружили 2 430 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 069 случаев. Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области (9) и в Ненецком автономном округе (7).

Напомним, что накануне сообщалось о 19 238 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 832 080. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:53 В стране и мире
Видео
В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой
08:33 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что антироссийские санкции противоречат интересам ЕС
08:09 В стране и мире
В Вануату задержали экипаж российской яхты
06:08 В стране и мире
МИД: Россия готова к деполитизированным поставкам вакцины от COVID-19
17:25 Армия
Видео
Министерство обороны опубликовало характеристики «Ярс-С»
Популярное
Популярное
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.