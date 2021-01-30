В России за сутки выявили 19 032 новых случая COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 19 032 человек в 85 регионах, причем у 10,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-10 за сутки удалось 24 502 россиянам, скончались - 512.

По количеству заболевших за сутки лидирует Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа в городе выявлено 2 512 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Москва, где обнаружили 2 430 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 069 случаев. Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области (9) и в Ненецком автономном округе (7).

Напомним, что накануне сообщалось о 19 238 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 832 080. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человек.