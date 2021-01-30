Диетологи рассказали, как часто можно есть фасфуд

Если у человека рацион в большинстве своем состоит из полезных продуктов, то один-два раза в неделю он может позволить себе съесть по порции фастфуда. Об этом рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Если у вас 80% в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10—15% процентов может составлять неправильная еда», - рассказала диетолог.

Она уточнила, что в фастфуде самым вредным продуктом является картошка фри, которая жарится во фритюре. При этом процессе выделяются трансжиры, которые вызывают онкологические заболевания при регулярном употреблении, уточнила Писарева.

По мнению ведущего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии, диетолога Ольга Григорьян, не существует абсолютно вредных и полезных продуктов. Кандидат медицинских наук пояснила RT , что есть можно все, но необходимо учитывать свое состояние здоровья и количество съеденного.

Ольга Григорьян добавила, что если прием пищи сопровождать сладкими газированными напитками, то это можно привести к увеличению сахара в крови. По ее словам, учеными доказано, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира. Простые углеводы могут нанести большой вред организму, отметила диетолог.

Ранее испанские ученые сообщили, что большое количество ультраобработанной пищи в рационе, в том числе фастфуд и жареное мясо, могут спровоцировать раннее старение клеток организма.