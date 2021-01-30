Российские военнослужащие раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздали продуктовые наборы жителям высокогорного поселка Терба в сирийской провинции Латакия. Выбор этого населенного пункта для проведения гуманитарной акции обусловлен тем, что многие семьи в нем лишились кормильцев, погибших в ходе боевых действий.

Кроме того, жители поселка, занимающиеся выращиванием цитрусовых, пострадали от лесных пожаров, которые бушевали в провинции в прошлом году.

«Представителями ЦПВС проводится гуманитарная акция по раздаче продовольственных наборов для членов семей военнослужащих сибирской армии, погибших в ходе боевых действий. Привезли 250 продовольственных наборов», - уточнил представитель ЦПВС Владимир Павленко.

Местные жители поблагодарили военнослужащих. Люди отметили, что у них не так много источников дохода и не хватает рабочих рук, чтобы ухаживать за лимонными деревьями и собирать урожай.

Ранее российские военнослужащие в Сирии взяли под опеку гуманитарный центр для помощи пострадавшим в войне. Там предоставляется психологическая помощь, проводится обучение детей и реабилитация инвалидов. Кроме того, военнослужащие помогли восстановить школу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.