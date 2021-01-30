Названы категории россиян, для которых с 1 февраля вырастет размер пособий
Для некоторых категорий россиян с 1 февраля вырастет размер пособий. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.
«В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», - сказано в постановлении.
Также на 4,9% будут увеличены выплаты героям России, ветеранам, инвалидам, пострадавшим на производстве гражданам и чернобыльцам.
Единый порядок индексации социальных выплат был установлен в России в 2018 году. С тех пор ежегодно с 1 февраля пособия увеличивают с учетом индекса потребительских цен.