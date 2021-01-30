В стране и мире Названы категории россиян, для которых с 1 февраля вырастет размер пособий Иван Линдеманн Это коснется семей с детьми, инвалидов, ветеранов, героев России и некоторых других граждан. © Фото: photochur, Pixabay Читайте нас на: Для некоторых категорий россиян с 1 февраля вырастет размер пособий. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. «В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», - сказано в постановлении. Также на 4,9% будут увеличены выплаты героям России, ветеранам, инвалидам, пострадавшим на производстве гражданам и чернобыльцам. Единый порядок индексации социальных выплат был установлен в России в 2018 году. С тех пор ежегодно с 1 февраля пособия увеличивают с учетом индекса потребительских цен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика