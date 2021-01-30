В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура по погибшим в аварии с микроавтобусом под Самарой. В публикации в соцсетях Морозов сообщил, что в результате трагедии скончались 10 жителей области.

«Большинство жертв этой ужасной аварии — жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области. Наш регион скорбит», — говорится в публикации.

В крупном ДТП, произошедшем накануне, столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. По предварительной информации, в результате аварии погибли 12 человек, еще 11 находятся в реанимации.

Трагедия произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Предполагается, что ДТП могло случиться после того, как водитель автобуса начал совершать обгон. Было возбуждено уголовное дело.