Онищенко рассказал, как долго россиянам надо будет носить маски
По его словам, это нужно будет делать в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
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После завершения пандемии россиянам также следует носить защитные маски в общественных местах, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, это нужно будет делать в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
«Это такая же инфекция, даже более тяжелая, чем коронавирус», - сказал он.
Также Онищенко уверен, что средства индивидуальной защиты следует использовать и тем, кто уже переболел коронавирусом.
Ранее бывший главный санитарный врач назвал условие, при котором пандемия может закончиться уже через две недели.