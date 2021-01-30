Онищенко рассказал, как долго россиянам надо будет носить маски

После завершения пандемии россиянам также следует носить защитные маски в общественных местах, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, это нужно будет делать в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

«Это такая же инфекция, даже более тяжелая, чем коронавирус», - сказал он.

Также Онищенко уверен, что средства индивидуальной защиты следует использовать и тем, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее бывший главный санитарный врач назвал условие, при котором пандемия может закончиться уже через две недели.