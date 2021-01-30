Власти Германии объявили о закрытии границ из-за пандемии

Правительство Германии закрывает границы для приезжих из стран, в которых активно распространяются мутирующие штаммы коронавируса. О принятых решениях сообщает Der Spiegel со ссылкой на Указ властей.

Уже с завтрашнего дня, по данным издания, путь в Германию будет закрыт для граждан Великобритании, Бразилии, Португалии, Ирландии и ЮАР. В этих странах эпидемиологическая обстановка осложняется появлением новых штаммов инфекции. Ограничения продлятся до 17 февраля, после чего правительство может пересмотреть свое решение.

Указ не распространяется на грузовые перевозки и гуманитарную деятельность, говорится в документе. Кроме того, граждан ФРГ и постоянно проживающих в стране иностранцев ограничения не затронут. Ранее о закрытии границы для приезжих из других стран объявил премьер-министр Франции Жак Кастекс. Накануне на такой шаг решились власти Норвегии.