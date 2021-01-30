В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП под Самарой

Смертельное ДТП в Самарской области, согласно предварительным данным, могло произойти после того, как водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "ДАФ" допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Ситроен", который двигался из Сызрани в Ульяновскую область», - информирует ведомство.

В настоящий момент полиции известно, что в 19.20 (18.20 мск) на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» рядом с селом Заборовка Сызранского района столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Число погибших в этом ДТП, по последним данным, составляет 12 человек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту аварии уголовное дело, расследованием которого займется Центральный аппарат ведомства.