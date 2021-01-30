Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 12

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии под Самарой возросло до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Еще 12 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дорожная авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. По данным сотрудников МЧС, которые одними из первых прибыли на место трагедии, столкнулись грузовая фура, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус.

Следком поручил возбудить по данному факту уголовное дело, расследованием которого займется Центральный аппарат ведомства. Соответствующее поручение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин.