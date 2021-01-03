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«Неприятная правда»: футуролог назвал главную проблему человечества после COVID

Анна Касаткина
00:00 03.01.2021
Коронавирус – не первый и не последний вирус, и пандемия может повториться, отметил эксперт.
«Неприятная правда»: футуролог назвал главную проблему человечества после COVID
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ситуация с коронавирусом через какое-то время станет историей, однако человечество ждут новые пандемии. Об этом заявил футуролог и консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.

Он отметил, что в стрессовые моменты люди склонны думать, что ситуация будет только ухудшаться, потому что «мы так устроены».

«Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – сказал Кавагути РИА Новости.

Однако, по его словам, с человечеством останется «неприятная правда» – то, что у людей есть серьезные проблемы со здоровьем: от диабета в развитых странах страдают 10 процентов населения, от ожирения – 30 процентов, около 60 процентов имеют лишний вес.

«Очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом», – подчеркнул футуролог.

Кавагути добавил, что коронавирус – не первый и не последний вирус, а ситуация может повториться, однако вирусы внесли свой вклад в эволюцию человечества.

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