«Неприятная правда»: футуролог назвал главную проблему человечества после COVID

Ситуация с коронавирусом через какое-то время станет историей, однако человечество ждут новые пандемии. Об этом заявил футуролог и консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.

Он отметил, что в стрессовые моменты люди склонны думать, что ситуация будет только ухудшаться, потому что «мы так устроены».

«Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – сказал Кавагути РИА Новости.

Однако, по его словам, с человечеством останется «неприятная правда» – то, что у людей есть серьезные проблемы со здоровьем: от диабета в развитых странах страдают 10 процентов населения, от ожирения – 30 процентов, около 60 процентов имеют лишний вес.

«Очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом», – подчеркнул футуролог.

Кавагути добавил, что коронавирус – не первый и не последний вирус, а ситуация может повториться, однако вирусы внесли свой вклад в эволюцию человечества.