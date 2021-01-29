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Российские вузы могут перейти на очное обучение с 8 февраля

Иван Линдеманн
09:06 29.01.2021
Решение об этом будут принимать местные отделения Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
Российские вузы могут перейти на очное обучение с 8 февраля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
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С нового семестра, который начнется 8 февраля, российские вузы, подведомственные министерству науки и высшего образования, могут перейти на очный формат обучения. Решение об этом будут принимать местные отделения Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

При этом, как говорится в указе ведомства, который имеется распоряжении «Парламентской газеты», в учебных заведениях должны соблюдаться меры по профилактике распространения коронавируса.

Отмечается, что руководство вузов должно следить за соблюдением учащимися социальной дистанции, размещать в холлах антисептики, обрабатывать поверхности в местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств и измерять температуру при входе в здание.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил сомнение, что вузам удастся полностью вернуться к классическому формату учебного процесса. Из-за пандемии в настоящее время почти 64% российских студентов обучаются дистанционно.

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