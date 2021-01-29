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Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение

Светлана Иванова
09:51 29.01.2021
Участники группы Дятлова погибли из-за схода плотного снежного пласта небольшой толщины, а не классической массивной лавины, считают ученые.
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
© Фото: Wikimedia
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Швейцарские ученые подтвердили выдвигаемую ранее версию о том, что участники группы Дятлова погибли в горах Урала в 1959 году из-за схода лавины. К такому выводу исследователи пришли, проведя моделирование и оценив обстановку на местности, в которой туристы устанавливали лагерь. Говорится в материалах работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

В частности, руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны Йохан Гауме и ученый Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха  Александр Пузрин построили модель лавинообразного схода снежной плиты.

Согласно расчетам исследователей, лавина образовалась прямо над палаткой под воздействием ветра, этому поспособствовали  неровная топография, а также выкопанный группой разрез для лагеря на склоне. Туристы прорубили снег, чтобы защитить палатку от ветра, а в итоге он «нагонял» снег на снежную плиту, из-за чего та потеряла стабильность, и пласт начал сползать вниз по склону.

Лавина обрушилась на лагерь ночью, примерно через 9-13 часов после того, как группа выкопала разрез. По мнению ученых, картина выглядела следующим образом: когда туристы услышали звуки начинающейся лавины, они выскочили из палатки, не успевая одеться,  но сдвигающийся снежный пласт сбил их с ног и разбросал по склону горы. В результате люди умерли от переохлаждения при температуре коло минус 25 градусов.

Выводы ученых подтверждает трехмерное моделирование повреждений, которые могла нанести людям такая лавина.

Ученые отметили, что их версия сходится с той, что была выдвинута представителями официального следствия, однако сомнения вызывало отсутствие очевидных свидетельств схода лавины, включая пологий склон и характер травм жертв.

Однако, как пояснили ученые, все встает на место, если рассматривать не классическую массивную лавину, а сход плотного снежного пласта небольшой толщины.

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