Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение он высказал в статье для ежедневной газеты Berlingske.

Бывший министр отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, которые продемонстрировали свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию Военно-воздушных сил, отдельно отметив системы противовоздушной обороны.

Чиновник считает, что Россия продолжает сохранять за собой статус сверхдержавы и благодаря ядерному арсеналу. Однако бывший министр отметил, что в российском ВПК есть слабые места, но они компенсируются мощью в других областях.

Ранее издание The National Interest оценило мощь ядерного потенциала РФ. По словам автора статьи, крупнейшим обладателем ядерного оружия является Военно-морской флот, а запасы тактического оружия России являются заслоном от вооруженных сил НАТО, пишет «ИноСМИ».