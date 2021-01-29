Первый в году хоккейный матч между Главным командованием ВМФ и сотрудниками правительства Петербурга посвятили 77-летию снятия блокады

В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Ледовая арена» стартовала серия товарищеских матчей по хоккею между командой «Девятый вал» Главного командования Военно-морского флота и командой Правительства Санкт-Петербурга «Смольный».

© Минобороны России

Первый в этом году матч был посвящен 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед началом игры была объявлена минута молчания, игроки под звуки метронома отдали дань памяти священному подвигу ленинградцев и тем, кто освобождал город от кольца блокады.

В составе команды «Девятый вал» на лед вышли три адмирала: Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов (капитан команды) и заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, начальник оперативного управления ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев. Также в команду «Девятый вал» вошли офицеры управлений, отделов и служб Главного командования ВМФ.

«Очень важно, что этот первый в 2021 году хоккейный матч мы посвятили героическим защитникам города на Неве, его несгибаемым жителям, которые вынесли на своих плечах жестокое испытание длительной блокадой. Главное командование ВМФ России и Правительство Санкт-Петербурга вместе выполняют одни задачи во славу родного города. На ледовой арене наше взаимодействие только крепнет», - отметил Николай Евменов.

Главком ВМФ подчеркнул, что несколько предстоящих игр будут посвящены Дню Защитника Отечества и Дню моряка-подводника.

«Хоккей пользуется большой популярностью у военных моряков. Он воспитывает стойкость, командный дух, выносливость и стимулирует поддержание хорошей физической формы. Море любит сильных», - сказал он.

Матч проходил в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к недопущению распространения коронавирусной инфекции, и без участия зрителей.

© Минобороны России

Встреча получилась зрелищной и прошла в теплой обстановке. Победила дружба. После матча капитаны команд договорились о дальнейших товарищеских встречах, посвященных знаменательным событиям и датам в истории Военно-морского флота, Санкт-Петербурга и России.