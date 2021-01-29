Онищенко рассказал, в каком случае пандемия закончится уже через две недели
Существует способ побороть пандемию коронавируса за две недели. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», - сказал он в эфире радио Sputnik.
Также Онищенко напомнил, что снятие некоторых ограничений не означает прекращения опасности. Депутат призвал россиян соблюдать все меры предосторожности, хотя и считает, что это несбыточная мечта.
Кроме того, бывший главный санитарный врач поблагодарил тех, кто сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что эти люди вносят весомый вклад в популяционный иммунитет.
«Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», - добавил Онищенко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от медицинских масок.