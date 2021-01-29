Надежда Бабкина назвала смерть Василия Ланового колоссальной потерей

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выразила соболезнования родным и близким Василия Ланового. Певица назвала смерть легендарного артиста колоссальной потерей для театра и кинематографа.

«Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового», - написала Надежда Бабкина в Instagram.

Она назвала артиста рыцарем сцены театра имени Вахтангова, выдающимся человеком, блистательным романтическим героем с огромным диапазоном характеров - от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Дни Турбиных».

Народный артист СССР Василий Лановой умер поздним вечером 28 января. Печальную новость сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко. Актер скончался на 88-м году жизни. В начале января Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.