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ЕС может заблокировать экспорт своей вакцины в Великобританию

Иван Линдеманн
07:29 29.01.2021
СМИ сообщают, что первой «вакционную войну» начала зарегистрированная в Великобритании англо-шведская компания AstraZeneca. Она обеспечила препаратом свою страну, а сроки поставки в ЕС перенесла по причине поздней даты подписания контракта.
ЕС может заблокировать экспорт своей вакцины в Великобританию
© Фото: Globallookpress
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На фоне дефицита вакцин от коронавируса Евросоюз может перестать поставлять свой препарат в Великобританию. Такую информацию приводит газета Independent со ссылкой на письмо председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», - сказал он.

По данным издания, первой «вакционную войну» начала зарегистрированная в Великобритании англо-шведская компания AstraZeneca. Она обеспечила препаратом свою страну, а сроки поставки в ЕС перенесла по причине поздней даты подписания контракта.

Из-за этого, как сообщают СМИ, 40 миллионов доз вакцины Pfizer, которые приобрел Лондон, сейчас размещены на заводе компании в Бельгии.

Механизм предотвращения экспорта, по некоторым данным, уже согласован. Так, европейское издание Politico сообщает, что таможенные власти Евросоюза будут запрещать вывоз препаратов без соответствующего разрешения, которое страны намерены выдавать только при условии, что производители вакцин исполнили свои обязательства по заказам внутри ЕС.

Тем временем в Боливию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V». Прививочная кампания в стране начнется завтра в девяти департаментах.

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