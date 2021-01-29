В Боливию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
Вакцинация в стране начнется завтра в девяти департаментах.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российского препарата от коронавируса «Спутник V» и начале вакцинации от COVID-19.
«Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», - сказал Луис Арсе.
Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.
Договоренность о поставках российского препарата в Боливию была достигнута в декабре 2020 года, а 6 января в стране зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.