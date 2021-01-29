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В Боливию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

Тамара Астапенкова
07:16 29.01.2021
Вакцинация в стране начнется завтра в девяти департаментах.
В Боливию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российского препарата от коронавируса «Спутник V» и начале вакцинации от COVID-19.

«Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», - сказал Луис Арсе.

Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса.

Договоренность о поставках российского препарата в Боливию была достигнута в декабре 2020 года, а 6 января в стране зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

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