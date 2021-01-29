В стране и мире В Боливию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V» Тамара Астапенкова Вакцинация в стране начнется завтра в девяти департаментах. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российского препарата от коронавируса «Спутник V» и начале вакцинации от COVID-19. «Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах. Постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», - сказал Луис Арсе. Президент Боливии принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в в столичный аэропорт Эль-Альто из Буэнос-Айреса. Договоренность о поставках российского препарата в Боливию была достигнута в декабре 2020 года, а 6 января в стране зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика