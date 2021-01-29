Зеленский утвердил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Украина ввела очередные санкции против российских юридических и физических лиц. Подтверждающий указ за подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Как следует из документа, Совет национальной безопасности и обороны Украины изменил решение от 14 декабря 2020 года, расширив санкционный список против РФ. Перечень лиц, к которым будут применены персональные санкции, не опубликован. Кроме того, отмечается, что одно из решений СНБО осталось засекреченным.

Ранее правительство России расширило санкционный список в отношении Украины. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас в списке 849 лиц, среди них бывший премьер-министр Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.