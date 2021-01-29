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Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль

Иван Линдеманн
06:19 29.01.2021
Необходимость принимать таблетки больше трех дней подряд — достаточный аргумент в пользу обращения в медучреждение.
Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль
© Фото: pixabay
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Даже слабую головную боль необходимо попытаться подавить с помощью болеутоляющего препарата, так как спрогнозировать ее развитие невозможно. Такое мнение выразил врач-невролог Павел Бранд в интервью радио Sputnik.

По словам врача, частая головная боль является поводом обратиться ко врачу. Эксперт отметил, что необходимость принимать таблетки больше трех дней подряд — достаточный аргумент в пользу обращения в медучреждение.

«Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу», - рассказал Бранд.

Универсальных препаратов против головной боли не существуют, однако в легких случаях можно использовать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Вместе с тем врач призвал не экспериментировать с различными медикаментами, так как это может привести к «абузусной» головной боли - то есть боли, связанной с неправильным выбором обезболивающего. В таком случае необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, подчеркнул эксперт.

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