«Рыцарь театра»: Олешко о вкладе Ланового в культуру России

Василий Лановой был и навсегда останется образцом мужества, неиссякаемого таланта и человеческой чистоты. Таким его запомнил коллега по театру, Заслуженный артист России Александр Олешко. В беседе со «Звездой» он назвал Ланового рыцарем театра и человеком, чей пример вдохновляет молодых артистов.

«Это настоящее горе, это невосполнимая утрата, это ужасная брешь не только в театральном искусстве, но и в кинематографе. Это рыцарь театра, человек чести и достоинства. Это люди, на которых держится страна и когда они уходят, нам от этого становится не по себе, но мы должны оставаться собранными и обязаны быть достойными памяти таких людей. Для меня большое счастье, что я у него учился и ежедневно видел его в театре. Для меня честь, что я был удостоен его внимания. Для нас он останется примером чистоты, силы, мужества и таланта. Пускай его душа летит спокойно и свободно», - сказал Олешко.

Народный артист СССР Василий Лановой умер накануне вечером на 88-м году жизни. Ранее врачи диагностировали у него новую коронавирусную инфекцию. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы он стал студентом факультета журналистики МГУ, однако уже через полгода принял решение поступить в Театральное училище имени Щукина. Уже в студенческие годы Лановой блистал в своем первом фильме.

С 1957 года Василий Лановой служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Зрителю сразу понравился мужественный образ актера, а его роли в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.

Лановой является лауреатом Ленинской премии и Героем Труда Российской Федерации. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.