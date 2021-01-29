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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Ян Брацкий
04:08 29.01.2021
До 01:00 ночи 31 января в Москве и области сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде ледяных дождей и гололедицы.  
Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
© Фото: Dmitry Golubovich globallookpress
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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 01:00 воскресенья. Причина - гололедица и ледяные дожди. Об этом говорится на официальном сайте ведомства, которое опубликовало прогностическую карту.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили россиян о резком ухудшении погоды сразу в нескольких регионах страны. Так, во Владивостоке из-за нового циклона режим повышенной готовности объявили на Тихоокеанском флоте. Ожидается ураганный ветер с порывами более 30 метров в секунду. После предыдущего снегопада дороги покрыты льдом, из-за чего более 80 человек уже получили травмы. Часть острова Русский, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях.

Кроме того, на Чукотке из-за мощного снежного циклона приостановили работу аэропорта - задержаны все рейсы, запланированные из Анадыря в Певек, Владивосток, Хабаровск и обратно. Также сильный снегопад ожидается в Крыму, температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.

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