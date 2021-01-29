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Косметолог рассказала о пользе никотиновой кислоты

Ян Брацкий
04:37 29.01.2021
Никотиновая кислота не имеет ничего общего с табаком и оказывает благотворное влияние на кровообращение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
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Самостоятельное использование любых биологически активных веществ влечет за собой определенный риск для здоровья. В том числе, это касается никотиновой кислоты - популярного терапевтического средства. Его используют для стимуляции роста волос и профилактики облысения. Об этом рассказала косметолог Дарья Баскакова.  

«Это биологически активное вещество, которое никакой связи с никотином не имеет и давно и широко используется в терапии и неврологии. За счет свойства влиять на кровообращение и снабжение тканей кислородом оно очень популярно. Отсюда и положительный эффект, который оказывается на кожу и волосы», - рассказала в беседе со «Звездой» Баскакова.

Однако, несмотря на обилие положительных качеств никотиновой кислоты, ее нельзя «прописывать» себе самостоятельно, без консультации со специалистом. При введении препарата внутримышечно возможны различные реакции, предугадать последствия которых может только врач, уточнила Баскакова. Передозировка никотиновой кислоты может привести и к другим нежелательным эффектам, уверенна она.

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