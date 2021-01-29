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Мощный циклон нарушил авиасообщение с Чукоткой

Роман Захаров
03:09 29.01.2021
В аэропорту Анадыря задержаны вылеты и прилеты всех запланированных на утро 29 января рейсов.
Мощный циклон нарушил авиасообщение с Чукоткой
© Фото: pixabay
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Работа аэропорта имени Ю. С. Рытхэу в Анадыре приостановлена из-за обрушившегося на Чукотку циклона. Это следует из данных онлайн-табло главной воздушной гавани округа.

Из-за ухудшения метеоусловий были задержаны вылеты и прилеты всех запланированных на утро 29 января рейсов из Анадыря в Певек, Марково, Владивосток и Хабаровск, Москву и обратно. Кроме того, задержаны вылеты и прилеты в аэропортах Певека и Залива Креста. В остальных аэропортах Чукотского автономного округа вылетов на пятницу, 29 января, запланировано не было.

Мощный циклон обрушился на Чукотку 27 января. С его приходом на полуострове начали бушевать снегопад и метель. Порывы ветра местами достигают 30 метров в секунду.

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