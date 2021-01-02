Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В будни и праздники: как в Москве проходит вакцинация от COVID-19

Ян Брацкий
09:38 02.01.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что финансирование системы здравоохранения в следующем году останется приоритетной статьей городского бюджета.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В России даже в праздники активно идет вакцинация от коронавируса. Более 50 тысяч человек сделали прививки перед Новым годом, еще более 100 тысяч записались. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в наступившем году финансирование системы здравоохранения останется самой крупной расходной статьей городского бюджета и выразил надежду, что желающих пройти иммунизацию будет еще больше. Ее проводят и в других регионах.

В Центральном военном округе (ЦВО) первая тысяча военнослужащих полностью завершила вакцинацию. В течение декабря они получили и первый, и второй компоненты препарата «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России. В приоритетном порядке привили медперсонал, который работает с коронавирусными больными, командный состав и военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

Коронавирус подозревают у звезды советского и российского кино - Василия Ланового. Как пояснил он сам, диагноз еще не поставлен. Накануне артист почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Они взяли тест на COVID-19 и сейчас Лановой ждет результатов. Знаменитому актеру 86 лет, последний раз он появлялся на публике в ноябре, на мероприятиях, посвященных Дню полиции и, как отмечают его поклонники, выглядел весьма бодро.

А во Франции - новый коронавирусный скандал и уличные беспорядки. Полицейские больше суток не могли прикрыть вечеринку, участники которой нарушали все антиковидные меры. Более двух тысяч человек устроили рейв-тусовку на территории заброшенного вокзала.

Когда туда явились стражи порядка и потребовали все прекратить - в них полетели камни. Подвыпившие молодые люди, пользуясь численным превосходством, попытались оказать сопротивление, лезли в драку и даже подожгли полицейскую машину. В итоге более двухсот человек задержали. Как сообщил министр внутренних дел, сейчас район, где проходит вечеринка оцеплен. Ее участники начали расходиться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.