В будни и праздники: как в Москве проходит вакцинация от COVID-19

В России даже в праздники активно идет вакцинация от коронавируса. Более 50 тысяч человек сделали прививки перед Новым годом, еще более 100 тысяч записались. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в наступившем году финансирование системы здравоохранения останется самой крупной расходной статьей городского бюджета и выразил надежду, что желающих пройти иммунизацию будет еще больше. Ее проводят и в других регионах.

В Центральном военном округе (ЦВО) первая тысяча военнослужащих полностью завершила вакцинацию. В течение декабря они получили и первый, и второй компоненты препарата «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России. В приоритетном порядке привили медперсонал, который работает с коронавирусными больными, командный состав и военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

Коронавирус подозревают у звезды советского и российского кино - Василия Ланового. Как пояснил он сам, диагноз еще не поставлен. Накануне артист почувствовал себя плохо и вызвал врачей. Они взяли тест на COVID-19 и сейчас Лановой ждет результатов. Знаменитому актеру 86 лет, последний раз он появлялся на публике в ноябре, на мероприятиях, посвященных Дню полиции и, как отмечают его поклонники, выглядел весьма бодро.

А во Франции - новый коронавирусный скандал и уличные беспорядки. Полицейские больше суток не могли прикрыть вечеринку, участники которой нарушали все антиковидные меры. Более двух тысяч человек устроили рейв-тусовку на территории заброшенного вокзала.

Когда туда явились стражи порядка и потребовали все прекратить - в них полетели камни. Подвыпившие молодые люди, пользуясь численным превосходством, попытались оказать сопротивление, лезли в драку и даже подожгли полицейскую машину. В итоге более двухсот человек задержали. Как сообщил министр внутренних дел, сейчас район, где проходит вечеринка оцеплен. Ее участники начали расходиться.