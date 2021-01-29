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В Ростуризме допустили появление моды на отдых в России среди иностранцев

Ян Брацкий
03:46 29.01.2021
По мнению Зарины Догузовой, иностранцы рассматривают путешествие в Россию как экзотику и стремятся открыть для себя страну.
В Ростуризме допустили появление моды на отдых в России среди иностранцев
© Фото: pixabay.com
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В ближайшие годы отдых в России может стать популярным среди иностранных путешественников. В этом уверена глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. С ее слов, для большинства зарубежных гостей наша страна остается загадкой и настоящей экзотикой.

«Мы говорили, что у нас формируется тренд и мода на отдых внутри страны. Мне кажется, что в мире создается мода и тренд на то, чтобы открыть Россию. Россия - реальная экзотика, неизведанное. Для многих иностранцев поехать в Россию это как приоткрыть завесу тайны. Я прогнозирую, что в ближайшие годы будет мода на отдых в России, на то, чтобы открывать Россию», - цитирует Догузову РИА Новости.

Ранее ее советник Юлия Рыбакова заявила о планах Ростуризма расширить знаменитое Золотое кольцо и включить в него российские города с богатой историей, которые расположены в хорошей транспортной доступности от Москвы.

Продолжает действовать и программа по стимулированию внутреннего туризма, добавила она. В минувшем августе российский кабмин инициировал специальную программу в виде кэшбека за приобретенные туры по стране. После она была продлена до января этого года.

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