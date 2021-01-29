«Выдержка и порядочность»: Бастрыкин отметил офицерские качества Ланового

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР Василия Ланового.

«Скончался наш друг и товарищ - Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации и член Общественного совета при СК России Василий Семенович Лановой. Человек - легенда, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинный патриот, небезразличный к судьбе Родины и народа, человек с безгранично большим сердцем и открытой душой», - написал Бастрыкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что уход из жизни Ланового - это огромная потеря для мира отечественного искусства и страны в целом.

«Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами», - отметил руководитель СКР.

Бастрыкин напомнил, что Лановой в рамках своей общественной деятельности всегда делал упор на культурно-нравственное воспитание молодежи, на их саморазвитие, и для выполнения этой работы он не жалел сил, чем доказывал «важность сохранения исторической памяти и нашей духовности».

Глава Следственного комитета назвал Василия Ланового настоящим товарищем, на крепкое плечо которого всегда можно было положиться.

«Мы будем помнить его наставления, ставя свойственные Василию Семеновичу высокие человеческие и офицерские качества в пример будущим защитникам Родины. Разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования супруге Василия Семеновича - Ирине Петровне Купченко, близким и его коллегам, которые скорбят вместе с нами», - заключил Александр Бастрыкин.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. За свою актерскую карьеру он сыграл в более чем 70 фильмах. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими наградами. Актер ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет.

Свои соболезнования в связи со смертью Народного артиста СССР уже высказали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также многие известные деятели культуры. В Мосгордуме, в свою очередь, заявили, что в столице будет увековечена память Ланового.