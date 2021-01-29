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Генсек ООН привился от коронавируса

Роман Захаров
02:40 29.01.2021
Антониу Гутерриш призвал продолжать работу над тем, чтобы препарат от COVID-19 стал доступен во всем мире.
Генсек ООН привился от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19», - написал глава международной организации.

При этом он призвал продолжать работу над тем, чтобы препарат от коронавируса стал доступен «всем и повсюду».

Сейчас все больше известных людей во всем мире вакцинируются от COVID-19. Так, ранее прививку от опасной инфекции сделал американский актер Арнольд Шварценеггер. После процедуры он сообщил, что еще никогда не был столь счастлив, а также призвал всех последовать его примеру.

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