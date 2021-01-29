Генсек ООН привился от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19», - написал глава международной организации.

При этом он призвал продолжать работу над тем, чтобы препарат от коронавируса стал доступен «всем и повсюду».

Сейчас все больше известных людей во всем мире вакцинируются от COVID-19. Так, ранее прививку от опасной инфекции сделал американский актер Арнольд Шварценеггер. После процедуры он сообщил, что еще никогда не был столь счастлив, а также призвал всех последовать его примеру.