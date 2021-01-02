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В Торонто нашли очередной загадочный монолит

Виктория Ивашечкина
09:24 02.01.2021
Объект высотой приблизительно 3,5 метра загадочным образом появился около озера Онтарио.
В Торонто нашли очередной загадочный монолит
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

В канадском городе Торонто был обнаружен новый таинственный монолит, подобный ранее найденным в ряде стран.

По сообщению телеканала CTV News, загадочный объект высотой приблизительно 3,5 метра появился около озера Онтарио до утра четверга, 31 декабря. По своей структуре монолит напоминает найденные до этого объекты в других местах на планете, в частности, в пустыне в американском штате Юта. 

Уточняется, что впоследствии неизвестные вандалы разукрасили находку в Торонто.

Накануне стало известно, что в Великобритании около города Солсбери обнаружили таинственный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Примерная высота объекта составляет 2,4 метра. Грани сооружения имеют зеркальную поверхность.

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