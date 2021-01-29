Советник Байдена назвал главный вызов для нацбезопасности США

Самым большим вызовом для национальной безопасности США является «необходимость наведения порядка в собственном доме». Такое заявление сделал советник по нацбезопасности президента Соединенных Штатов Джейк Салливан во время мероприятия, организованного Американским институтом мира. Трансляция велась на официальном YouTube-канале организации.

Салливан отметил, что сейчас США угрожают пандемия коронавируса, экономический кризис и последствия климатических изменений. Также, по его мнению, страна в настоящий момент сталкивается с угрозами конституционной республике и глубоким расколом внутри общества.

Кроме того, советник американского лидера сообщил, что отношения новой администрации США с РФ будут непростыми и потребуют множества усилий со стороны Вашингтона. При этом он подчеркнул, что президент Джо Байден выбрал «хладнокровный, твердый и практичный подход» в отношениях с Москвой.

Ранее Белый дом назвал новые политические приоритеты Байдена. В список вошли: борьба с COVID-19, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.