Пластический хирург предупредил о необратимых последствиях косметических операций

Некоторые пластические операции являются необратимыми, поэтому желающим их провести необходимо хорошо подумать и взвесить все аргументы. С таким предостережением выступил пластический хирург Астамур Карчаа. В разговоре со «Звездой» врач отметил, что многие клиенты пластических хирургов не отдают себе в этом отчета.

«Одна из самых популярных и невозвратных операций - бишектомия, то есть удаление комков Биша из щек. Потом повторно операцию не делают, объем уходит и травма необратимая. Раньше делали, а сейчас прекратили делать ямочки в щеках. Операция считается пожизненной. Остальное почти всегда повторяется, либо в силу возраста, либо в силу недовольства эстетическим результатом», - рассказал Карчаа.

Тяжесть операции - еще один аспект, который необходимо учитывать, добавил он. Не все вмешательства ограничиваются инъекциями или простыми манипуляциями.

«Самой тяжелой операцией можно считать удлинение роста. Но это больше ортопедическая операция, нежели пластическая. После такого вмешательства необходимо долгое и тяжелое восстановление. В эстетических операциях период восстановления зависит от объема вмешательства. Чем больше было зон, на которые хирург воздействовал, тем дольше восстановление. После удаления жира, например, до года доходит реабилитация», - сказал хирург.

Большинство клиентов игнорируют предостережения, сожалеет медик. Пациенты пластических хирургов, особенно когда дело касается косметических операций, стремятся как можно скорее продемонстрировать результат окружающим. Здесь многое зависит от самого хирурга, считает Астамур. Сам он всегда долго и обстоятельно объясняет своим пациентам эти простые правила.