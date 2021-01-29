Эксперт рассказал, как помочь смартфону не разрядиться в течение дня

Многие обладатели смартфонов замечали, что со временем у устройства снижается емкость аккумулятора, из-за чего оно не всегда может работать на протяжении целого дня на одной зарядке. Однако, существуют несколько способов, которые помогут вашему телефону протянуть без подзарядки с утра до глубокого вечера.

Как рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, снизить расход энергии можно, если уменьшить разрешение экрана и частоту обновлений. Последнюю, по его словам, лучше установить на 60 Гц. Владельцам OLED-экранов специалист посоветовал включить ночную тему оформления и использовать черный/темный фон рабочего стола, пишет «Прайм».

Вместо мобильного интернета Гриценко рекомендует использовать Wi-Fi (например, в общественном транспорте). Также можно включить функцию «Звонки через Wi-Fi» - она есть и в Android и в iOS.

Кроме того, для сохранения заряда поможет выключение синхронизации и фонового обновления приложений, отключение умных часов, трекеров и других Bluetooth-устройств. Чтобы вибромотор не расходовал энергию, можно отключить бесшумный режим, оставив только звуковое оповещение.

В заключение специалист посоветовал не играть в игры, не пользоваться камерой и не связываться с собеседниками с помощью видеосвязи.