Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 11

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что число погибших в ДТП с микроавтобусом выросло до 11 человек. По его словам, один человек скончался в больнице.

«Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии», — написал Азаров в соцсетях.

Ранее местные власти сообщали о 10 погибших и 14 пострадавших. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Вечером в пятницу, 29 января, столкнулись грузовой автомобиль, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

Ранее сообщалось, что на месте ДТП под Самарой оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Также начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень сообщил, что на участке автодороги, где произошло ДТП, было организовано реверсивное движение. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.