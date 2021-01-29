Франция закрыла границы из-за пандемии коронавируса

Французские власти закрыли границы на въезд и выезд. В стране продолжает распространяться новая коронавирусная инфекция и таким образом, официальный Париж рассчитывает ограничить перемещение людей. Соответствующее заявление сегодня распространила пресс-служба премьер-министра страны Жана Кастекса. Покинуть Францию или въехать в нее отныне можно только в особых случаях.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с отрицательным тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях», - цитирует ТАСС премьер-министра Франции.

Ранее по аналогичному пути пошли власти Норвегии, которые еще накануне объявили о закрытии своих границ. В стране также растет число инфицированных COVID-19. Покинуть государство можно только при наличии теста на антитела к коронавирусу, который сделан не ранее 24 часов до даты вылета.