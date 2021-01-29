Собянин назвал число переболевших COVID-19 в Москве

Более 50 процентов жителей Москвы уже перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Больше половины москвичей переболело», – сказал мэр.

В эфире телеканала «Россия 1» Собянин также отметил, что повторные заражения были зафиксированы менее чем у 1 процента переболевших.

Помимо этого, Собянин рассказал, что резервные госпитали для зараженных COVID-19 в столице будут работать до следующего осенне-зимнего сезона.

Ранее мэр отмечал, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад. В связи с этим в городе уже сняты основные ограничения по заболеванию.