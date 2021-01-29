Собянин назвал условие для дальнейшего снятия COVID-ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что следующее снятие коронавирусных ограничений в столице будет зависеть от того, как жители города будут выполнять нынешние требования.

«Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика. Дальше будем смотреть по ситуации», - подчеркнул мэр в интервью для телеканала «Россия 24».

При этом, по словам Собянина, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики.

Собянин заявил, что от этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали для зараженных коронавирусом в столице будут работать до следующего осенне-зимнего сезона.