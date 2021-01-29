В стране и мире Коронавирус В Москве резервные госпитали для больных COVID-19 оставят до следующего года Виктория Ивашечкина Ранее власти столицы отменили ограничения на ночную работу предприятий общепита. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали для зараженных COVID-19 в столице будут работать до следующего осенне-зимнего сезона. «Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в «горячем» резерве всегда»- рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Несколькими днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в городе пошла на спад. Со среды, 27 января, власти столицы отменили ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов, дискотек и других развлекательных организаций. Кроме этого, перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика