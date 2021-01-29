Комиссия Минобороны по инновационным проектам и технологиям обсудила работу в 2021 году

Представители органов военного управления и экспертных групп Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям впервые собрались конгрессно-выставочном центре «Патриот». На мероприятии обсуждалась организация работы Комиссии в 2021 году.

«В рамках повестки были рассмотрены вопросы организации подготовки и проведения тематических выставок инновационных разработок, представляемых на рассмотрение Комиссии, основные мероприятия работы Комиссии, запланированные к проведению в первом полугодии 2021 года», – рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Эксперты также обсудили порядок представления на рассмотрение Комиссии перспективных разработок, отобранных по результатам проведения Международного военно-технического форума «Армия» для последующего внедрения в интересах Вооруженных сил РФ.

В мероприятии приняли участие представители 25 органов военного управления и 23 экспертные группы.